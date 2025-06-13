İsrail'in Hava Saldırıları Sonrası Petrol Fiyatlarında Keskin Yükseliş

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İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası küresel petrol fiyatları yüzde 10'un üzerinde artarak varil başına 4 dolardan fazla değer kazandı. Enerji arzında kesintiye dair endişeler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

(ANKARA) – İsrail'in sabah saatlerinde İran'a yönelik yoğun hava saldırılarının ardından küresel petrol fiyatlarında keskin yükseliş kaydedildi. Artış ilk saatlerde yüzde 10'un üzerini gördü. Yatırımcıların enerji arzında kesinti yaşanabileceği endişesiyle piyasalarda güvenli limanlara yönelmesiyle altında da artış gözleniyor.

Brent tipi ham petrol ve ABD menşeli Nymex Light Sweet kontratlarında fiyatlar yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Ham petrol fiyatları haberin İsrail-İran arasında saldırı haberlerinin duyulmasıyla birlikte varil başına 4 dolardan fazla değer kazandı. İran- İsrail çatışmasının, dünyanın en büyük enerji tedarik bölgelerinden biri olan Körfez'de arz akışını sekteye uğratabileceğinden endişe duyuluyor.

Ham petrol fiyatlarındaki artış, gıda ve ulaştırma dahil olmak üzere tüketici fiyatlarını da etkileyebilir. Petrol fiyatları, market raflarındaki ürünlerin maliyetinden taşıt yakıtlarına kadar birçok alanda belirleyici rol oynuyor.

Altın fiyatları da kriz ortamında yüzde 0.8 oranında yükselerek mayıs ayı başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Finansal piyasalarda ABD doları, altı büyük para birimine karşı değerini ölçen endekste yüzde 0.4 artışla 98.07 seviyesine ulaştı. Buna karşın, Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları gibi risk hassasiyeti yüksek Asya para birimleri yüzde 0.9 oranında değer kaybetti.

Hafta başında açıklanan beklenenden düşük ABD enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirmişti. Bu gelişme dolar endeksini baskılarken, İsrail saldırısıyla tablo bir anda tersine döndü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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