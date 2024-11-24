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İsrail'in Hava Saldırıları: Lübnan ve Gazze'de Can Kaybı

İsrail'in Hava Saldırıları: Lübnan ve Gazze'de Can Kaybı
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan ve Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne yapılan saldırıda ise iki kişinin öldüğü, 12 sağlık personelinin yaralandığı bildirildi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hem Lübnan'a hem de Gazze'ye hava saldırıları düzenledi. Beyrut'un merkezindeki saldırıda, en az 20 kişi öldü ve 66 kişi yaralandı. Gazze'de ise, Kamal Adwan Hastanesi'ne saldırıldı; yüzlerce Filistinli, Shujayea bölgesinden kaçtı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi'ne yeni bir saldırı düzenledi. Saldırıda en az iki kişi ölürken 12 sağlık personeli yaralandı. Hastane müdürü Hüsam Ebu Safiye de yaralananlar arasındaydı. IDF'nin yeni tehcir emirleri yayınlaması ve kuzey mahallesini bombalamakla tehdit etmesinin ardından yüzlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte yaya halinde Gazze'nin Shujayea bölgesinden kaçtı.

İsrail bombardımanı, Lübnan genelinde de devam etti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde de bir İsrail saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, ülkenin parlamentosuna 2 kilometre mesafedeki sekiz katlı bir apartman bloğu yerle bir oldu. Saldırıda, en az 20 kişi öldü ve 66 kişi yaralandı. İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırının, Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes ihtimalini ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen iki kişinin sağlık görevlisi olduğunu açıkladı. Bakanlık, İsrail'e ait bir insansız hava aracının kurtarma operasyonu için Ayn Baal'a gitmekte olan bir ambulansın vurulduğunu söylerken, yardıma giden ikinci bir ambulansın da bir İsrail insansız hava aracı tarafından takip edilip vurulduğunu bildirdi.

IDF, Suriye'nin Palmira kentine düzenlediği saldırıda 36 kişiyi öldürdükten günler sonra Lübnan ile Suriye arasındaki Jousieh sınır kapısına da saldırdı.

Öte yandan Hizbullah, dün İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail mevzilerine 34 saldırı düzenlendiğini, bunların arasında Lübnan'ın El-Beyyada kasabasında bir Merkava tankına düzenlenen ve ölüm ve yaralanmalara yol açtığını söylediği bir füze saldırısının da bulunduğunu iddia etti. Hizbullah, gece yarısından kısa bir süre sonra Kfar Blum yerleşimindeki İsrail birliklerine bir salvo roket atışı yaptığını açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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