İsrail'in Hava Saldırıları: İran'da 639 Ölü

İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan, Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında İran'da bugüne kadar en az 639 kişinin öldüğü, 1329 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.