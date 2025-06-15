İsrail'in Hava Saldırıları İran'da 215 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

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İran'da, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda çoğu sivil 215 kişi hayatını kaybetti, 648 kişi yaralandı. İnsan hakları grubu HRANA, ölenlerin arasında askerlerin de bulunduğunu doğruladı.

(ANKARA) - İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan savaşın 3. gecesinde İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da çoğu sivil 215 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İnsan hakları grubu HRANA'nın bildirdiğine göre, cuma günü başlayan İsrail hava saldırıları sonucunda İran'da en az 215 İranlı öldü, 648 kişi yaralandı. Ölenlerin 51'inin ve yaralananların 31'inin asker olduğu doğrulandı. HRANA, elde edilen verilen ön değerlendirmede olduğunu da kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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