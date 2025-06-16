İsrail'in Hava Saldırıları: 244 Kişi Hayatını Kaybetti

TAHRAN, 16 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in son 65 saat içinde İran'a düzenlediği hava saldırılarında 244 kişi hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu ve 1.277 yaralının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kirmanpur, hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ından fazlasının sivil olduğunu belirtti.

İsrail'in cuma günü erken saatlerde başkent Tahran'ın da aralarında olduğu bazı İran kentlerine düzenlediği hava saldırılarında ülkenin önde gelen askeri komutanları ve nükleer bilim adamları öldürüldü. Saldırılar, cumartesi ve pazar günleri de devam etti.

İran da cuma gününden bu yana İsrail'deki birçok hedefe füze saldırıları düzenledi. Saldırılar can kaybına ve önemli hasara yol açtı.