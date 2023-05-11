İsrail'in hava bombardımanına karşı Gazze'den yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldü

İsrail'in hava saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırılarında 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nden atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetti.

Saldırıda 4'ü hafif biri orta derecede yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den fırlatılan çok sayıda roketin İsrail'in merkez ve güneyindeki kentleri hedef aldığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Söz konusu İsraillinin ölümü, İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının ardından verilen karşılık neticesinde İsrail tarafında meydana gelen ilk sivil kaybı oldu.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail saldırılarında, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu siviller olmak üzere yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükseldi.

İsrail'in son üç günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim yer alırken, Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.