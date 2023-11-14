İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastanenin bodrumunda Hamas tarafından esir alınanların tutulduğunu iddia etmesi tartışmalara yol açtı.

İsrail'in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastanenin bodrumunda Hamas tarafından esir alınanların tutulduğunu iddia etmesi tartışmalara yol açtı.

Sözcü Hagari, dün Gazze'de bulunan Rantisi Hastanesi'nin bodrumunda esirlerin tutulduğuna dair kanıtları gösterdikleri iddia edilen videolar yayınladı.

Hagari'nin anlatımları ve kanıt olarak sunduğu unsurlar, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

Söz konusu videoda, Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırının sorumlularından birinin evinin yanında olduklarını belirten Hagari, evin bir okulun bitişiğinde ve hastanenin yakınında olduğunu öne sürdü.

Hagari, Rantisi Hastanesi'ne yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir tünel olduğunu ve bunun Hamas'ın hastaneyi kullandığına dair kanıt teşkil ettiğini iddia etti.

Buna karşın sosyal medyada, Gazze gibi nüfusu kalabalık ve yüzölçümü küçük bir yerde yaklaşık 200 metrelik mesafenin yakın sayılamayacağı yorumları yapıldı.

Hagari, evin yanında bir tünel bulunduğunu ve güneş enerjisi kablolarının buraya uzandığını söylerken, tünelin içinin tam görüntüsünü paylaşmadı.

CNN yayınındaki "paslanmış silahlar"

Bu arada İsrail ordusu, Amerikan CNN televizyonu ekibini Rantisi Hastanesi'ne çekim yapmaya götürdü.

Hagari'nin eşlik ettiği CNN ekibinin hazırladığı haberin yayınında, muhabirin kendisine gösterilen silah ve mühimmatlara yaklaşarak "Birkaç paslı silah ve patlayıcı var." dediği görüldü.

Ordu videosunda eklenen roketatar ve intihar bombası yeleği

Ordu Sözcüsü Hagari, Rantisi Hastanesi'ndeki anlatımlarını paylaştığı videosunda, buranın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, hastanenin bodrumunda bir odada yere düzenli olarak sıralandığı fark edilen silah, mühimmat ve patlayıcıları gösterdi.

Eline bir yelek alan Hagari, bunun intihar yeleği olduğunu ifade etti.

Ancak ordunun paylaşımında CNN'de görülenlerden farklı olarak, aynı noktada roketatar ve intihar yeleği eklendiği fark edildi.

Ordunun CNN'den ayrı servis ettiği videoda ayrıca yerde silahların yanında daha fazla poşet ve çanta yer aldığı görüldü.

CNN'in yayınında, intihar yeleği ise hiç yer almıyordu.

İsrail ordusu silah ve mühimmat görüntüsünü kısaltan yeni bir video servis etti

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabında yayınladığı son videoda ise Hagari'nin silah ve mühimmatların başında yaptığı anlatımları büyük ölçüde çıkardı.

Ordunun resmi internet sitesinde yayımlanan görüntülerde Hagari, yere dikkatlice dizilmiş silahların başında bunların Hamas tarafından kullanıldığını, roketatarlarla saldırı düzenlendiğini anlatmıştı.

Böylece İsrail ordusunun ve Hagari'nin hesabındaki güncel videoda silah ve bomba vurgusunun daha az olduğu görülürken, CNN yayınındaki görüntülerle aradaki fark kısmen azalmış oldu.

Tuvaletin önüne çekilmiş perde, çocuk bezleri ve biberon

Bodrumda bulunan bir motosikletin 7 Ekim eyleminde kullanıldığını savunan Hagari, aynı mekanda kadın kıyafetleri ile bir sandalye ayağının yanı başında bulunan kısa bir ip parçasını gösterdi.

Hagari, duvarda kapağında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yazan elektrik panosunun üzerine konulmuş bebek biberonuyla yerdeki çocuk bezlerinin, doğrudan ifade etmese de İsrailli rehinelere ait olduğunu ima etti.

Sosyal medya kullanıcıları ise günlerdir çevresi ağır bombardımana maruz kalan hastanede, etrafta görülen eşyaların buraya sığınmış Filistinli sivillere de ait olabileceğini tartıştı.

Hagari, bodrumdaki gizliliğe kanıt olarak sıraladığı unsurlar arasında bir tuvaletin önüne perde çekilmesini de ekledi.

Sözcü Hagari, bodrumdaki havalandırma, küçük lavabo ve mutfak ile tuvaletin, buranın Hamas tarafından kullanıldığının ispatı olduğunu savunurken, koltukların yer aldığı odada duvara perde asılı olması üzerinde durdu.

Hagari, buranın rehine videolarının çekilmesi için kullanıldığını öne sürerken, yayınlanmış herhangi bir videoyla eşleştiğine dair bilgi vermedi.

Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi Program ve İletişim Şefi Muhammad Shehada da X hesabında yaptığı paylaşımda, Hagari'nin videolarda sunduğu kanıtların hastanede bir sürü sivilin orayı sığınak olarak kullandığını gösterdiğine dikkati çekti.

Shehada, perdelerin (hastanedekiler tarafından) toplantılar ve çevrim içi görüşmeler için kullanılmış olabileceğini ifade etti.

Takvim günleri için "gardiyan isimleri" dedi

Hagari'nin, duvarda asılı olan bir notun "Hamaslı gardiyanlara ait olduğu" iddiası, sosyal medyada en çok tartışılan ifadesi haline geldi

Hastane bodrumunda bir odanın duvarına yapıştırılmış elle yazılmış Arapça çizelge için Hagari, "Bu listenin (başında) Arapça 'İsrail'e karşı 7 Ekim'de başlayan bir operasyondayız' (yazıyor). Bu her teröristin kendi ismini yazdığı bir gardiyan listesi. Her teröristin de buradaki (odadaki) insanları gözetlemek için kendi vardiyası var." dedi.

Ancak duvarda asılı nota dikkatlice bakıldığında Hagari'nin söylediğinden farklı olarak, çizelgede, "Aksa Tufanı Operasyonu 07/10/2023" başlığının yer aldığı ve içinde şahıs isimlerinin değil, yalnızca gün isimlerinin bulunduğu görülüyor.

ABD'deki Orta Doğu Enstitüsünden Kıdemli Araştırmacı Charles Lister, konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, videonun çok garip olduğunu belirtti.

Lister, "Bu video, DSÖ tarafından yönetilen bir hastanenin bodrumunun bombalanmaktan korunan bir sığınak olarak kullanıldığını açıkça gösteriyor. Ancak tuvalet, duş, bebek bezi ve sandalyenin orada bulunması rehinelerin orada tutulduğuna dair 'kanıt' olarak görülüyor. En sondaki 'rehine listesi' de tarih ve günlerin bulunduğu bir takvimden başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nden Dijital Medya ve Dezenformasyon Uzmanı Doç. Dr. Marc Owen Jones da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daniel Hagari, Arapça terörist 'vardiya listesinin' bulunduğu oda hakkında tamamen yalan söylüyor. Bu, bu videodaki diğer bilgiler hakkında potansiyel olarak neyi gösteriyor? Belki biraz dikkatli davranmanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi Program ve İletişim Şefi Shehada da yaptığı paylaşımda, İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'nin Rantisi Hastanesi'nde rastgele bir takvimi işaret ettiğini aktararak, "(Hagari)'Teröristlerin isimleriyle' rehinelerin 'gardiyanlara' ait listesinin bulunduğunu kanıt olarak gösteriyor. O listedeki tek şey haftanın günleri." ifadelerini kullandı.