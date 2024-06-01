İsrail'in hapishanelerde çocuklara işkence uyguladığı iddia edildi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in hapishanelerinde tutulan 18 yaş altı çocuklara, "işkence ve tacize dayalı nefret dolu cezalandırıcı politikaları uyguladığını" duyurdu.

Heyetten yapılan ve İsrail'in Megiddo Hapishanesinde bulunan Filistinli çocukların avukatları aracılığıyla ilettiği ifadelere yer verilen açıklamada, "(Çocuk tutuklular) Küçük yaşları ve cılız bedenleriyle cezaevi idaresinin çocukluklarına yönelik düzenlediği suikasta direniyorlar." denildi.

İsrail cezaevi idaresinin çocuklara, "Tekli hücre, dayak, işkence ve günlük tacize dayalı nefret dolu cezalar uyguladığı" kaydedilen açıklamada, yer verilen bilgilerin, İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların 120'sinden alınan ifadelere dayandığı vurgulandı.

Bu çocuklardan 18'inin Gazze'den olduğu aktarılan açıklamada, çocukların şu ifadelerine yer verildi:

"Çok kalabalık odalarda yaşıyoruz. Bir odadaki sayımız 9 ila 14 çocuk arasında değişiyor. Bazılarımızda uyuz hastalığı var ve banyo yapmaya izin verilmediği, kıyafetlere el konulduğu, sabun, şampuan, deterjan gibi temizlik ürünlerini bulundurmamıza izin verilmediği için de bu hastalık yayılmaya başladı.

Enfeksiyon her geçen gün artıyor. Aramızda hastalığın ileri aşamaya ulaştı ve hayatımızı tehdit eden gerçek bir tehlikede bile kasıtlı; ilaçtan, tedaviden, kliniğe gitmekten mahrum bırakılıyoruz. Hastalığın belirtileri vücudumuzda hem sağlık hem de psikolojik açıdan rahatsız edecek şekilde ortaya çıkıyor ve büyük çoğunluğumuz ağrı, sızı ve şiddetli kaşıntı nedeniyle uyuyamıyor. Tedavi isteyen bir çocuk ise dövülüp, hakarete uğruyor."

Açıklamada, cezaevindeki Gazzeli çocukların diğer çocuklardan ayrı tutulduğu ve iletişim kurmalarının engellendiği belirtildi.

Cezaevindeki çocukların hayatlarıyla ilgili endişelerini dile getirildiği açıklamada, uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlara çocuklara karşı işlenen bu suçların durdurulması için ciddi çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Heyet tarafından bugün yayımlanan bir başka açıklamaya göre, İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 630'u çocuk, 8 bin 975'e çıktı.

Her yıl yüzlerce Filistinli çocuk, İsrail güçlerince çeşitli iddialarla gözaltına alınıyor. Filistinli çocuklardan bazıları İsrail mahkemelerince hapse mahkum ediliyor.