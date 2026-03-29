İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3'ü polis 6 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde polis noktalarına düzenlediği hava saldırısında 3'ü polis 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve yerel sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde birden fazla polis noktasını hedef aldı.

İsrail'in ateşkesi bir kez daha ihlal ederek düzenlediği saldırıda 3'ü polis 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı Filistinlilerin de yaralandığı aktarıldı.