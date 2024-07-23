İsrail'in Han Yunus saldırılarından görüntüler

1. Yapay zeka anons, İsrail saldırılarından çeşitli görüntüler

İsrail'in Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 70 Filistinli hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı.

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Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazzeli sivilleri günün erken saatlerinde Han Yunus'un belirli bölgelerinden geçici olarak tahliye etmeye çağırdıklarını belirtti. IDF, "teröristlerin" bu bölgede faaliyette olduklarını ve roket attıklarını gösteren istihbaratın yanı sıra Hamas'ın burada yeniden toparlanmaya çalışması nedeniyle tahliye çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri bildiriyor. (XHTV).