Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Han Yunus kentindeki okula hava saldırısı: En az 25 ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Han Yunus kentindeki bir okulu hedef alan hava saldırısında en az 25 Filistinli öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

GAZZE, 10 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Han Yunus kentindeki bir okulu hedef alan hava saldırısında en az 25 Filistinli öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, İsrail uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabasında yüzlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran bir okulun girişini en az bir füze kullanarak hedef aldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Dünya Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title