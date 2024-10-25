Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Han Yunus'a Saldırısında 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Han Yunus'taki saldırısında 10'u çocuk 28 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok Filistinli aile sığınak aramak zorunda kaldı.

HAN İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 28 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'ta "el-Fera" ailesine ait evi hedef aldığını, çok sayıda kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Tanıklar, İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin kentin güneyindeki el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır, Giyzan en-Neccar mahallelerini hedef aldığını ve bu sebeple yüzlerce Filistinli ailenin Han Yunus'un batısına doğru yerinden edildiğini söyledi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde kentin doğusundaki bölgelere sınırlı kara saldırıları düzenlediğini söyleyen tanıklar, bununla eş zamanlı olarak hava saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail ordusunun karadan girdikleri bölgede Filistinlilerin evlerinde ve mülklerinde ciddi zarara yol açtığının altını çizdi.

Han Yunus'tan sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kentin doğu ve güney bölgesindeki mahallelere yoğun saldırıları sebebiyle Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10'u çocuk 28 Filistinlinin cenazesi ile 40 yaralının getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu Güvenlik Politika İsrail Güncel Dünya Çocuk gazze

FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı

 Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

 Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı

Bağış koltuğu Feyzioğlu'na kaptırdı
Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu

Kameralar önünde olanlar bardağı taşırdı! Özel mahkeme kuruyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maria filmi ne zaman vizyona girecek? Maria filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 26 Ekim hangi burç? 26 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? Pazartesi okullar tatil mi? (28-29 EKİM) Üniversiteler tatil mi? Ramazan Aktaş kimdir? PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş kaç yaşında, öldürüldü mü? Masterchef 25 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi! Sana Değer Havvanur ve Murat olayı nedir? Havvanur ve Murat barışacak mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Sinop hava durumu 25 Ekim | Bugün Sinop'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sinop'da 15 günlük hava durumu! Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu! 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim özellikleri ve yükseleni nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.