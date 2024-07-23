İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 70 Filistinli öldü

GAZZE, 23 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 70 Filistinlinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler daha güvenli bir yer bulma umuduyla Han Yunus kentinin doğu bölgelerini terk etmeye başladı.