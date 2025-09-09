İsrail'in Hamas Heyetine Yönelik Saldırısı Aylar Öncesinden Planlandı

İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı aylar öncesinden planladığı öne sürüldü.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı.

İsrail askeri ve siyasi kademesinin söz konusu saldırı planı üzerine aylardır çalıştığına dikkat çekilen haberde, tüm istihbarat ve operasyonel birimlerinin saldırıya hazır olduğundan emin olmak için ordu yetkililerinin her hafta görüşmeler yaptığı belirtildi.

Öte yandan, Tel Aviv yönetiminin "Hamas'ın anlaşma konusunda önemli ölçüde katı davrandığı" iddiasıyla geçen ay saldırıya ilişkin hazırlıkların hızlandırılması talimatını verdiği de bildirildi.

Doha'ya saldırı için havalanan 15 İsrail jetinin hedefe birkaç saniyelik aralarla 10'un üzerinde mühimmat attığı ve havada yakıt ikmali gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İsrail Meclis Başkanı'ndan "tüm Orta Doğu'ya mesaj" paylaşımı

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, İsrail ordusunun Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının "tüm Orta Doğu'ya mesaj" olduğu tehdidinde bulundu.

Meclis Başkanı Ohana, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, saldırının görüntülerini paylaşarak, "Bu, tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

İsrailli esir ailelerinden Katar'da Hamas heyetine saldırının ardından "derin endişe" açıklaması

İsrailli esirlerin aileleri ise Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik İsrail saldırısının ardından esirler için derin kaygı duyduklarını açıkladı.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın başkenti Doha'daki "gelişmelerin derin bir endişe ve kaygıyla takip edildiği" belirtildi.

İsrail'in saldırısıyla Gazze'de tutulan esirlerin geri dönme ihtimalinin her zamankinden daha büyük bir belirsizlik içine girdiği vurgulandı.

İsrailli esir aileleri, Tel Aviv yönetiminden Gazze'de kapsamlı ateşkes ve esir takası anlaşması için bir "plan sunması" çağrısında bulundu.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail basını, Halil el-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak ise Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.