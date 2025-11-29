Haberler

İsrail'in Halayil el-Luz Beldesine Saldırısı: 10 Filistinli Yaralandı

Güncelleme:
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Halayil el-Luz beldesine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaralandı. Saldırıda yaralananlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Halayil el-Luz beldesine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Halayil el-Luz beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda biri uyluğundan gerçek mermiyle vurularak, 9'u darp sonucu olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye baskın düzenlediğini, bazı evlere saldırdığını ve seraları ateşe verdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
