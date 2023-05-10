- İsrail'in güneyinde siren sesleri yeniden yükseldi

GAZZE - Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinden yeninden siren sesleri yükseldi.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, Gazze Şeridi'nden de İsrail'e roketler fırlatılmaya devam ediyor. İsrail'in Sderot, Aşkelon, Beerşeba ve Netivot kentlerinde siren sesleri yeniden yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girdi. Sderot'a 1 kişinin hafif şekilde yaralanırken, Aşkelon'da ise roketlerden birinin yerleşim yerine isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İslami Cihad Hareketi'ne yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Ateşkes iddiası

İsrail'in saldırılarda hedef aldığını söylediği İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Dawoud Shehab yaptığı açıklamada, Mısır'ın taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığını ifade etmişti. Mısır medyası ise, taraflar arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, İsrail'in Mısır'dan ateşkes teklifi aldığını doğrulayarak, teklifi değerlendirdiklerini ifade etti.

Can kaybı 21'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 6'sı çocuk toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i çocuk toplam 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.