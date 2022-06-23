İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu - Haberler

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İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu

AA - Sedat Köklü - Güncel
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İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde yaklaşık 7. yüzyıla ait cami kalıntısı bulunduğu bildirildi.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde yaklaşık 7. yüzyıla ait cami kalıntısı bulunduğu bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Eski Eserler Kurumunun yazılı açıklamasında, bölgedeki Rahat kasabasında yeni bir mahalle inşa etmek için yürütülen kapsamlı kazılar sırasında İslam'ın ilk döneminden kalma cami kalıntısına rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, merkezinde mihrabın bulunduğu kare bir oda ve Kabe'ye bakan bir duvardan oluşan küçük mescidin tahminen 7. yüzyılda inşa edildiği aktarıldı.

Yeni arkeolojik keşfin, bölgede 7. ve 9. yüzyıllar arasında Hristiyanlıktan İslam'a kademeli geçişin izlerini yansıttığı kaydedildi. Keşfedilen caminin 7. ve 8. yüzyıllara tarihlenen çok sayıda seramik barındırdığı belirtildi.

İsrailli arkeologların bölgede ayrıca Hristiyan çiftçilere ev sahipliği yaptığı tahmin edilen Bizans döneminden kalma bir çiftlik evini ortaya çıkardığı kaydedildi.

İsrail Eski Eserler Kurumu, Temmuz 2019'da, yeni ortaya çıkarılan mescitten yaklaşık iki kilometre uzaklıkta yine 7. yüzyıla ait bir cami kalıntısı bulunduğunu duyurmuştu.

AA / Sedat Köklü - Güncel

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