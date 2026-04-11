Haberler

İsrail'den Güney Kore liderinin İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı videoyu alıntılamasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan atarak öldürdüğüne dair videoyu alıntılaması ve sorumluların hesap vermesini istemesine sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaların 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu öldürerek çatıdan attığı görüntüleri alıntılaması ve sorumluların hesap vermesini istemesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Myung'un videoyu alıntılaması ve olaya ilişkin açıklamalarının "kabul edilemez ve şiddetle kınanmayı hak ettiği" iddia edildi.

Lee'nin alıntıladığı videonun, 2024 yılında yaşanan bir olaya ait olduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürerek çatıdan atmasının "olayın yaşanmasının ardından kapsamlı bir şekilde araştırıldığı" öne sürüldü.

İsrail askerlerinin, Filistinli çocuğu öldürerek çatıdan attığı dönemde "tehditlerle karşı karşıya olduğu" savunulan açıklamada, "Sayın Devlet Başkanı, garip bir şekilde bu eski hikayeyi dezenformasyon yayan kaynaklardan alıntılayarak yeniden gündeme getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Devlet Başkanı, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı videoyu alıntıladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürerek çatıdan attığı görülen bir videoyu alıntılayıp yeniden paylaşmış ve sorumluların hesap vermesini istemişti.

Paylaşımında Lee, "Bunun doğru olup olmadığını ve eğer doğruysa hangi önlemlerin alındığını öğrenmemiz gerekiyor. Karşı çıktığımız (savaşta) istismara zorlanan kadınlar, Holokost veya savaş zamanı katliamlardan farklı değil." ifadesini kullanmıştı.

Lee'nin paylaşımlarının altında birçok Güney Koreli de İsrail'in bölgedeki katliamlarını eleştirerek, söz konusu paylaşımına destek vermişti. Lee'nin paylaşımı ülke içinde kısa sürede 3,5 milyona yakın etkileşim almıştı.

Öte yandan, Lee'nin İsrail ordusunun saldırılarını şimdiye kadar ilk kez X hesabından kamuoyu önünde açık şekilde eleştirmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek

İran'dan Hürmüz'de devrim hazırlığı! Sadece bunu yapan geçebilecek
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

Dört gol attıkları maçta hayatının şokunu yaşadı

Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu