İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli "cesur kız" Ahid Temimi'nin annesi AA'ya konuştu Açıklaması

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi, kızının gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen paylaşımın ona ait olmadığını söyleyerek "sadece kızı değil Filistinlilerin sorunlarını dile getiren binlerce gencin sosyal medyada ölüm...

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi, kızının gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen paylaşımın ona ait olmadığını söyleyerek "sadece kızı değil Filistinlilerin sorunlarını dile getiren binlerce gencin sosyal medyada ölüm tehdidi aldığını" belirtti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi (23) sabaha karşı 04.00 sularında evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Ahid'in annesi Neriman, AA muhabirine İsrail askerlerinin sabaha karşı evlerine düzenlediği baskını anlattı.

Askerlerin evin kapısını kırarak içeriye girdiğini ve Ahid'i aramaya başladıklarını aktaran Temimi, "Beni ve annemi bir odaya kilitlediler. Sağlık durumum kötüye gitti nefes alamaz oldum. Yaklaşık bir saat sonra bana ilacımı getirdiler. Başlarındaki subay odaya girdi ve bize 'siz canisiniz, teröristsiniz ve bizi öldürüyorsunuz' şeklinde hakaretler etti." dedi.

Anne Temimi, İsrailli subayın kendisine "Ahid'i ve eşini aldıklarını, diğer çocuklarını da gözaltına almaya geleceklerini söylediğini" dile getirdi.

İsrail askerlerinin Ahid'in odasında etrafı nasıl dağıttığını, eşyalara nasıl zarar verdiğini gösteren Neriman Temimi, askerlerin kendilerine psikolojik baskı oluşturduğunu söyledi.

Temimi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ahid'in onlara nasıl bağırdığını beni kilitledikleri odadan duyuyordum. Ahid'in eline kelepçeyi çok sıkı bağladılar.

Kapıyı açmaya çalıştım ama odanın kapısındaki asker bana bağırdı ve hakaretler etti. 'Şimdi kızını alıyoruz sana da sıra gelecek' şeklinde tehdit etti. Yaklaşık 15 dakika evde kaldılar daha sonra çıkıp gittiler."

Ahid Temimi neden gözaltına alındı?

İsrail medyası, Temimi'nin sosyal medyada Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde ikamet eden yerleşimcilere yönelik şiddet içerikli paylaşımlar yaptığını iddia etti.

Ahid'in annesi, Filistinlilerin İsrail tarafından gözaltına alınmasına dair şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve askerleri birini tutuklamak ya da alıkoymak için hiçbir gerekçe ya da yasal karara ihtiyaç duymaz. Ahid'in adının ve fotoğrafının bulunduğu onlarca sosyal medya hesabı var. Hiçbiri de Ahid'e ait değil, bu paylaşımı da o yapmadı.

Ahid Temimi ve ailesi onlar için bir tehdit olarak görünüyor. Bu aileyi sürekli takip ediyorlar ve hep arama listesindeler. Şu an bir tek Ahid değil yüzlerce, binlerce Filistinli genç Filistinlilerin sorunlarını dile getiriyor. Bu gençler de İsraillilere ait sosyal medya hesaplarından tehdit ve ölüm mesajları alıyor."

-"Kızımdan çok Gazzeliler için kahroluyorum"

İsrail'in 7 Ekim'de yaşanan olayların ardından "bir intikam kampanyası başlattığını" vurgulayan anne Temimi, "İsrail 7 Ekim şokunu atlatamadı ve o olayın altında kaldığı için Batı Şeria'da intikam uygulamalarına başladı. Ben kızımdan çok Gazzeliler için kahroluyorum ve sürekli ağlıyorum. Gazze ve biz, biriz." diye konuştu.

Anne Neriman, kızı için endişe ettiğini ancak onun "gücüne inandığını" vurgulayarak "Kızım Ahid için tabii ki endişeliyim çünkü ben bir anneyim ama kızıma da güveniyorum. O çok güçlü bir kızdır ve onu Allah'a emanet ettik." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi sabaha karşı evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı. Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformu üzerinden İsrail askerlerinin ellerini arkadan kelepçeleyerek Temimi'yi evinde gözaltına aldığı fotoğrafı paylaşmıştı.

Ben-Gvir, "daha önce İsrail askerlerine saldırmaktan hüküm giymiş" Temimi'yi gözaltına alan askerleri tebrik etmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahid Temimi, 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Temimi ile telefonda görüşmüş, kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.