İSRAİL'İN GAZZEYE YÖNELİK YOĞUN SALDIRILARI, İSTANBUL'DA İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

ANADOLU Gençlik Derneği'nin (AGD) yaptığı çağrı üzerine İsrail'in İstanbul'daki başkonsolosluk binası önünde yüzlerce kişi toplandı. Kalabalık grup İsrail aleyhine sloganlar atıp, basın açıklaması yaptı.

Anadolu Gençlik Derneği'nin yaptığı çağrı üzerine saat 23.00 sıralarında İsrail'in İstanbul'da bulunan başkonsolosluk binası önüne yüzlerce kişi toplandı. Kalabalık grup İsrail aleyhine sloganlar atıp meşale yakarken, grup içinden bir kişi konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını kınayan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu ' Allah'tan korkmuyor musunuz. Mescidi Aksamız işgal altında. Günlerdir kardeşlerimiz soykırıma tabi tutuluyor. Hiç mi yüreğiniz sızlamıyor, hiç mi vicdanınız sızlamıyor. Hamas'a o direnişin, yüz akı, o ümmetin yüz akı, bütün dünya müstekbirleri karşısında ancak geri durmuyor. İslam ülkelerinin yöneticileri kendilerine sırt dönmüş, kim bize sırt dönerse dönsün Rabbimiz bizim arkamızda deyip, direnişe devam eden o mücahitlere terörist diyen, kendileri terörist olanlar var. Buradan şunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Biz yalnızca Hamas'ı desteklemiyoruz. Biz Hamas'ın bizatihi kendisiyiz. Yahu Allah aşkına yetmedi mi daha kaç kardeşimizi şehit vereceğiz dedi.

Protestolara, Mehmet Yaroğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mustafa Doğan, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ve Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya'da dahil oldular.

Basın açıklamasından sonra kalabalık grup konsolosluk önünden ayrıldı.(DHA)