İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısında 100 Ölü ve Kayıp

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısında 100 Ölü ve Kayıp
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İsrail'in gece saatlerinde Gazze'nin Beyt Lahya ve Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- İsrail gece boyunca Beyt Lahya ve Cibaliye mülteci kampını vurdu: 100 ölü ve kayıp

GAZZE - İsrail, gece saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar Gazze'nin Beyt Lahya kentini ve Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu kaydedildi.

İsrail, gece boyunca Gazze'nin Beyt Lahya kentini ve Cibaliye mülteci kampını vurdu. İsrail'in saldırıları nedeniyle en az 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu kaydedildi. Saldırının ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 30 Filistinlinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi. Enkaz altında kalanlar için ise arama çalışmaları sürüyor. Saldırılarda yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin Endonezya ve Al-Awda hastanelerine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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