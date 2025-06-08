İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı 54 Bin'i Aştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı 54 Bin'i Aştı
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonucunda ölen asker sayısı 866 olurken, Filistinlilerin can kaybı 54.880'e ulaştı. Şiddetli çatışmaların sürdüğü bölgede, İsrail hükümeti kalıcı işgal planlarını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen askerlerinin sayısı 866 oldu.

İsrail ordusunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan ya da ölen İsrail askerlerine dair bilgi verildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 866'ya, yaralı sayısının da 5 bin 937'ye yükseldiği belirtildi.

Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının ise 424'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 5 askerinin yaralandığını belirtmişti.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 186 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 880'e, yaralıların sayısı da 126 bin 227'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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