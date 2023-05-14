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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Birçok Bina Hasar Gördü

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Birçok Bina Hasar Gördü

Güncel Haberler

GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazını inceleyen insanlar, 13 Mayıs 2023. Filistin İslami Cihat hareketinden bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazını inceleyen insanlar, 13 Mayıs 2023.

Filistin İslami Cihat hareketinden bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

14 Mayıs İsrail Gazze Güncel Haberler

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