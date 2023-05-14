İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Birçok Bina Hasar Gördü

GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazını inceleyen insanlar, 13 Mayıs 2023. Filistin İslami Cihat hareketinden bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.