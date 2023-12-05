İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Hamas mensubu öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 5 bin Hamas mensubu öldürüldü. İsrail'in yüksek teknoloji bir yapay zeka sistemi kullanarak sivil can kayıplarını önlemeye çalıştığı iddia edildi.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ordunun 7 Ekim'den bu yana 5 bin Hamas mensubunu öldürmek için 10 bin Filistinli sivili katlettiğini aktardı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail ordusundan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, şu ana kadar "Hamas ve diğer gruplara bağlı 5 bin Filistinli savaşçının öldürüldüğü" yönündeki bilgiler hakkında, "bu rakamın aşağı yukarı doğru olduğunu değerlendirdiklerini" belirtti.

İsrailli yetkili, bunun, öldürülen her Hamas mensubu için iki Filistinli sivilin katledildiği anlamına gelmesinin sorulması üzerine, "bire iki oranının kötü olmadığını söylemedikleri" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ı sivilleri "kalkan" olarak kullanmakla suçlayan İsrailli yetkili, "sivil can kayıplarını önlemek için yüksek teknoloji bir yapay zeka sistemi kullandıklarını" savundu.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail'in bölgeye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgaline karşı direnen Hamas, çatışmalarında silahlı kaç mensubunun öldürüldüğü bilgisini paylaşmıyor.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı araştırmada, İsrail ordusunun yapay zekayla otomatik üretilen hedeflerle daha fazla noktayı bombaladığına, bu nedenle Gazzeli sivilleri "kasıtlı öldürdüğüne" işaret edilmişti.

Hamas ile İsrail arasında çatışmalara verilen "insani ara" 1 Aralık'ta bitti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.