İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli öldü
Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı saldırılarda binlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.
GAZZE, 8 Aralık (Xinhua) -- Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'a karşı başlattığı "Demir Kılıçlar" adı verilen geniş çaplı saldırılarda 17.177 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 46.000'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.