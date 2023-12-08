Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli öldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Hamas'a karşı başlattığı saldırılarda binlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

GAZZE, 8 Aralık (Xinhua) -- Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'a karşı başlattığı "Demir Kılıçlar" adı verilen geniş çaplı saldırılarda 17.177 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 46.000'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title