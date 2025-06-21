İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 41 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım bekleyenlerin de olduğu 3'ü çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde El-Mansura Caddesi'nde çocukları hedef alan saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Ez-Zeytun Mahallesi'nde de sivillerin toplandığı bir nokta bombalandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin merkezinde yardım bekleyen sivillerin toplandığı yerlerin hedef alındığı saldırılar sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin naaşları ile 4'ü ağır 15 yaralının hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinde düzenlediği bombardımanda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Refah kentinin batısındaki Gazze Vadisi bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu ve güney bölgeleri ile Mevasi bölgesinde 3 çadırı ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldığı saldırılarda 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bilgisi verildi.

İsrail tarafından Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na, Gazze kentinin doğusundaki mahallelere yoğun şekilde topçu saldırıları düzenlendiği ve ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi, kuzey bölgelerde Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam etti.

İsrail donanması, güneyde yer alan Han Yunus kentinde balıkçı teknelerine doğru yoğun şekilde ateş açtı.