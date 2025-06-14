İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve insansız hava araçları, insani yardım almak için toplanan aç ve susuz sivillere doğrudan ateş açtı.

Saldırı, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde, sözde insani yardım için kurulan bir dağıtım merkezinin yakınında gerçekleşti.

Sağlık kaynakları da saldırıda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre sağlık yetkilileri, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesinin Gazze şehrindeki Eş-Şifa Hastanesi'ne ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Han Yunus'un güneyindeki İslam Üniversitesi yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen saldırılar aralıksız sürüyor.