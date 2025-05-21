İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Şiddetleniyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Şiddetleniyor
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişletirken hava bombardımanlarını da artırıyor. Saldırılar sonucu büyük bir insani kriz yaşanıyor ve bölgedeki Filistinliler zorla yerinden ediliyor.

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanlarını da arttırıyor.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının şiddetti giderek yoğunlaşıyor.

Gazze'ye 2 ay boyunca tek bir yardım tırının dahi girişine izin vermeyen İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgedeki Filistinliler bir kez daha zorla yerinden olarak bilinmeze doğru yola koyuluyor.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca yerlerinden olan Gazzeliler, kara saldırılarının yanı sıra hava bombardımanlarıyla da hedef alınıyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 115'ten fazla yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Ayrıca İsrail Deniz Kuvvetlerinin de "kara saldırılarına katılan güçlere destek amacıyla" Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladığı ifade edildi.

Ordudan yapılan dün açıklamada, son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.

Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de dün son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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