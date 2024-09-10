Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Gazze Saldırılarına Protesto

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları Sakarya'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları Sakarya'da protesto edildi.

Sakarya Millet Bahçesi önünde bir araya gelen Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, ellerinde " Gazze'de 112 okul tamamen kapatıldı", "Dokunma çocuklar NARİN'dir", " Gazze'de 334 okul kısmen yıkıldı", "İsrailsiz bir dünya", "Süresiz boykot", "Unutma, alışma Gazze'de öldürülen senin kardeşin" yazılı dövizleri taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Sakarya Temsilcisi Feyyaz Can, Kur'an-ı Kerim'in okumaya yönelik ilk ayetlerinden örnekler vererek, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 26. maddesinin de eğitim hakkı ile bilindiğini söyledi.

Bu eğitim öğretim yılına heyecanla beraber derin bir hüzünle başladıklarını aktaran Can, " Gazze'de, evler, yollar, okullar bombardıman altında. Doğu Türkistan Çin mezalimi altında, Arakan yokluğun pençesinde, Afrika'nın birçok ülkesi terör ve anarşinin kıskacında. Bugün evlerinde, yollarda, parklarda ve okullarda sevinçle koşup oynaması gereken yüzbinlerce çocuğumuz başta Gazze olmak üzere işgalci faşist unsurlarca ya şehit edildi ya da kendi ülkesinde yerinden edilerek mülteci durumuna düşürüldü. Açlık ve güvenlik sorunlarını had safhada yaşamak zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Can, Gazze'de okul sevinci yaşanmadığını, 70 yılı aşkın süredir siyonist işgalcilerin aileleri katlettiğini vurgulayarak, bomba yağmuruna tutulan Gazze'de, canlarını kurtaranlara sığınak olan okulların da bombalandığını, ilmin yuvası, gelecek nesillerin besleneceği bilgi pınarı olan okulların insanlık vicdanının mezar taşlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Filistin'in yetişmiş insan gücünün özel hedef gözetilerek şehit edildiğine işaret eden Can, "Çocuklarımızı aklıselim, kalbiselim ruhla donatmaya çalışırken, siyonist vahşet karşısında safımızı belli eden tutumlar almaya, ısrarla siyonizme destek olan sermayenin mallarını boykot etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Can, yeni eğitim öğretim yılının tüm çocuklara hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki tüm dünyada çocuklar anne babalarıyla gülümsesin. Her biri 'Narin' çiçek gibi olan evlatlarımız merhametsiz dünyanın kurbanları olmasın, çocuklarımızın yüzündeki neşeye göz koyan nerede bir vicdansız varsa hak ettiği cezaya çarptırılsın, gerekirse bunla ilgili yetersiz kalan infaz düzenlemeleri yeniden yapılsın, gerekirse dünya yansın ama adalet yerini bulsun. Adaletli bir dünyada okullardan geleceğe çocuk neşesinin aydınlığı yayılsın."

Kaynak: AA / Güncel

İnsan Hakları Dış Politika Politika sakarya İsrail Güncel Gazze

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt

 Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

Savcılık, Narin'in ablası için kritik adımı attı
BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zelewski kimdir? Zelewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zelewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Filistin Ürdün maçı CANLI izle! (FULL HD) Filistin Ürdün maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?
title