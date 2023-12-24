Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Nevşehir'de kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Nevşehir'de kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Genç İHH Çocuk Birimi tarafından düzenlenen " Filistin'e destek, teröre tepki" etkinliğine katılan kadınlar ve çocuklar, Atatürk Bulvarı'nda toplandı.

Ellerinde, "Çocuklar hep gülsün", "çocukları kim koruyacak" afişleri ile Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganlarıyla Kurşunlu Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından etkinlik camideki "Mescid-i Aksa" sunumunun ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Nevşehir İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title