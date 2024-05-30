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İHH Eskişehir Şubesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi

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İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. İHH Teşkilatlanma Başkanı Avukat Muhammed Fatih Selimoğlu, yaptığı açıklamada, Filistin'de binlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail'in uluslararası kurum ve kanunları hiçe saydığını aktaran Selimoğlu, İsrail'in sivilleri hedef aldığını ifade etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesince, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Odunpazarı mevkisindeki Reşadiye Camisi önünden başlayıp Ulus Anıtı'na kadar devam eden yürüyüşe, çok sayıda vatandaş katıldı.

Filistin'deki saldırılara dikkati çekmek için meşalelerle yürüyen vatandaşlar, telefon ışıkları eşliğinde sloganlar attı.

İHH Teşkilatlanma Başkanı Avukat Muhammed Fatih Selimoğlu, yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, Filistin'de 36 bin 50 kişinin öldürüldüğünü, 80 bin 643 kişinin yaralandığını söyledi.

Kayıp insanların İsrail tarafından gömüldüğü toplu mezarların her gün açığa çıktığını belirten Selimoğlu, İsrail'in uluslararası kurum ve kanunları hiçe saydığını aktardı.

İsrail'in kadın ve çocuk öldürmeyi, siyasi araç görerek yeni bir ilke imza attığını dile getiren Selimoğlu, "İsrail Refah Birleşmiş Milletler kampında onlarca Filistinliyi bombalarla şehit etmiştir. Kafası kopan masum çocuk cesetleri tüm dünyaya servis edilmiştir. Buna rağmen İsrail, insanların aklıyla alay edercesine Hamas'ı vurduklarını iddia etmiştir. İsrail, insanlıktan uzak bir halde saldırılarını sürdürmektedir." dedi.

İsrail'in savaş suçu işleyerek sivilleri hedef aldığını kaydeden Selimoğlu, şöyle konuştu:

"Uluslararası Adalet Divanı saldırıları durdurma kararı almıştır. Ancak İsrail kanlı katliamlarına devam etmektedir. Birleşmiş Milletlerin yardım kuruluşlarını terör listesine alması sonucunda insani yardımın Gazze'ye girişini engelleyen işgalci rejim, yeni katliamların haberini vermektedir. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Susan, elinden bir şey yapmak geliyorken yapmayan her fert, kurum ve devlet bu zulme ortaktır."

Grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından dağıldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yürüyüşte vatandaşlara eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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