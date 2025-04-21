İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: 7 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a İsrail ordusu iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

Han Yunus'un doğusundaki ez-Zena bölgesinde "Bereke" ailesinin evine yönelik saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun diğer saldırısında Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinin hedef alındığı ve olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerine saldırdığı, Refah'a yönelik de bombardıman yaptığı kaydedildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1827 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 828 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 210'e yaralıların sayısı 116 bin 869'a yükseldi.