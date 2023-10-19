Lübnan sınırında İsrail ateşi nedeniyle mahsur kalan 6 gazeteci kurtarıldı

İsrail-Lübnan sınırının Lübnan tarafında İsrail ordusunun devam eden ateşi nedeniyle mahsur kalan 9 kişiden 6 gazetecinin kurtarıldığı bildirildi.

İsrail- Lübnan sınırının Lübnan tarafında İsrail ordusunun devam eden ateşi nedeniyle mahsur kalan 9 kişiden 6 gazetecinin kurtarıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde mahsur kalan 6 gazeteci ile 3 sivile ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde yer alan El-Hula beldesinde 6 gazeteci ve 3 sivilin bulunduğu bölgeye İsrail'in sürekli ateş açtığı ifade edildi.

İsrail ateşi nedeniyle bölgede mahsur kalan 6 gazetecinin Lübnan ordusu tarafından kurtarıldığı belirtilirken, 3 sivilin durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazeteci ve sivillerin mahsur kaldığı bölgenin Lübnan toprakları içerisinde, İsrail'e ait "El Abad" askeri noktasına yakın bir nokta olduğu kaydedildi.