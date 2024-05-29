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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bolu'da protesto edildi

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Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Bolu'da yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılmak isteyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla pankartlar taşıyan protestocular sloganlar atarak cadde üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Fethi Sarımsakçı, Gazze'de yaklaşık 8 aydır insanlık tarihinin en vahşi katliam ve soykırımının yaşandığını belirterek, bu saldırılara karşı insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birine tüm dünyanın şahitlik ettiğini kaydetti.

Konuşmadan sonra dua eden vatandaşlar, oturma eyleminin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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