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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bitlis'te protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Bitlis'te protesto edildi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İbadullah Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Yaşam Alışveriş Merkezi önünde sona eren yürüyüşün ardından toplananlar adına açıklama yapan Yetim Eli Derneği Tatvan Temsilcisi Mücahit Nasır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının bir yıldır sürdüğünü söyledi.

Köklü Değişim Grubu üyesi Behzat Yıldız ise "Bir yılda Gazze'de kelimenin tam anlamıyla bir soykırım yaşandı. Binlerce Gazzeli kardeşimiz şehit edildi. Hastaneler, okullar, üniversiteler, sığınma yerleri ve hatta çadırlar bile bombalandı. Bunun yanında Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle Müslümanlar açlık, susuzluk ile imtihan edildi ve teslim olmaya zorlandı. Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acıları kelimelerle tarif etmek mümkün değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Tatvan İsrail bitlis Güncel Gazze

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