BEÜ İnsani Değerler Kulübü İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü öğrencileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Kampüs yerleşkesinde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen gruptakiler, "Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek", "Filistinli kardeşlerimizin haklı ve şanlı direnişini selamlıyoruz", "Gazze için kampüsler ayağa", " Bitlis'ten Gazze'ye direnişe bin selam", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı pankartlar ve dövizler açtı.

Attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösteren katılımcılar adına açıklama yapan BEÜ İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, günlerdir devam eden ve günden güne artan zulmü ve soykırımı kınadıklarını söyledi.

Siyonist devletin, Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini belirten Beyazalma, şöyle konuştu:

"Artık kınama zamanı geçti. Üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde harekete geçmenin zamanıdır. Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar, durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın fertleri olacağımıza hep birlikte söz verelim."

Bütün dünyanın ve insanlığın zulme karşı bir arada olduğunu belirten Beyazalma, İrlanda, İspanya ve Norveç'in, Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasının önemli olduğunu vurguladı.

Beyazalma, "İnanıyoruz ki bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Bundan bir sonraki gerçek, başkenti Doğu Kudüs değil, bizatihi Kudüs'ün kendisi olan ve içinde herkesin barış içinde yaşadığı Filistin devletidir. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz." dedi.

Açıklamaya HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Cengiz Karakaya, Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, akademisyenler, AK Parti yönetim kurulu üyeleri de katıldı.