İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

İsrail ordusu, İran ile yaşanan çatışmaların ateşkesle sonlandığı 24 Haziran'dan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İran'la varılan ateşkesin başladığı 24 Haziran'dan bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 530'dan fazla Filistinli öldü.

Öte yandan İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'de 140'dan fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda Filistinli gruplara ait hedeflerin vurulduğu iddia edildi. Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusunun vurduğu yerler arasında zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin kuzeyindeki 2 okul da yer alıyor.

İsrail ordusu ayrıca dün Gazze sahilinde internet hizmeti veren ve Filistinlilerin sık sık gittiği bir kafeyi hedef almıştı.

Savaş uçağıyla bombalanan kafede, biri gazeteci olmak üzere en az 39 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 56 bin 531 kişi yaşamını yitirdi, 133 bin 642 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.