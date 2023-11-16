İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Aralıksız Sürüyor

GAZZE, 16 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail hava saldırısında yıkılan binaların enkazı arasında görülen insanlar, 15 Kasım 2023.

İsrail, ülkenin güneyine Hamas'ın düzenlediği saldırılara misilleme olarak son haftalarda Gazze'ye aralıksız saldırılar düzenliyor ve bölgeyi kuşatma altında tutuyor. Gazze'deki çatışmalarda şu ana kadar 11.500'den fazla Filistinli öldürüldü. İsrail tarafında ise çoğunluğu 7 Ekim'deki Hamas saldırısında olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)