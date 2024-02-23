İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ankara'da kınandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ankara'nın Çubuk ilçesinde kınandı.

Atatürk Parkı'nda toplanan Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Filistin ve Türk bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına konuşan İHH Çubuk Temsilcisi Abdülhamit Ateş, Filistin'de aylardır katliam yapıldığını söyledi.

İşgalci İsrail rejiminin Gazze'ye karşı 147 gündür devam eden soykırımında tespit edilen can kaybının 28 bini aştığını vurgulayan Ateş, enkaz altında olduğu tahmin edilen 7 bin kayıpla bu rakamın 35 bini bulacağını belirtti.

Saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının da 126'ya ulaştığını aktaran Ateş, "Gazze, sadece insanlık dışı saldırılar sonucu katliamlarla değil, açlık ve salgın hastalıklarla da karşı karşıya kalmış durumda. Tüm halkımızı İsrail'e karşı boykotu yılmadan ısrarla devam ettirmeye davet ediyoruz." dedi.