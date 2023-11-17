İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Adıyaman'da protesto edildi

Adıyaman ve Kahta ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Demokrasi Parkı'nda bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi. Grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kalabalık daha sonra Gazze için dua etti.

Kahta ilçesinde de 100. Yıl Parkı'nda toplanan kalabalık İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına konuşan İHH Kahta Temsilcisi Mahmut Çelebi, saldırıların durmasını istedi.

Gazze'de insanlık dramı yaşandığını aktaran Çelebi, "Gazze'de saldırılar ve katliamlar devam etmekte. Her gün mazlum halk, çocuk-kadın denilmeden şehit ediliyor. Mescid-i Aksa'nın kapısı Müslümanlara kapalı tutulup siyonist çetelerce işgale devam ediliyor. Her seferinde dile getirdiğimiz gibi Kudüs, Mescid-i Aksa sadece bir toprak parçası değil, tüm Müslümanlar için ulvi meseledir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi.