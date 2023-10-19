İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, 'Hepimiz Mehmet'iz. Aksa'ya da Gazze'ye de gideriz. Yeter ki yöneticilerimiz bize bir yol açsın' dedi.

AGD İstanbul Şubesi üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının destekleyicisi olduğu iddiasıyla ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında saat 21.30'tan itibaren toplanmaya başlayan grup üyeleri İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Ellerinde Filistin Bayrağı ve döviz taşıyan göstericiler sık sık tekbir getirerek İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam, İsrail hastaneleri bombalıyor, parasını Biden ödüyor, Katil Biden Kudüs'ten defol, Siyonist elçilik kapatılsın, Katil İsrail, işbirlikçi ABD, Büyük şeytan ABD, Oluk oluk kan aksa, kurtulacak El Aksa, Cenk, cihat, şehadet, Mehmetçik Gazze'ye diye slogan attı.

AMERİKA İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞIDIR

Kur'an-ı Kerim ve sela okunup, dualar edilen protesto gösterisinde AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, grup adına basın açıklaması yaptı. ABD'nin, İsrail'in işgal rejiminin hamisi, suç ortağı ve siyonizmin ileri karakolu olduğunu ifade eden Yaroğlu 'Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, 'kendileri de bunu açıklamaktan hiç çekinmiyorlar', Amerika, İsrail'in suç ortağıdır Gazze'de işlenen bu katliamların, sistematik bir şekilde Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen baskının, tacizin, tahkimin ve bütün saldırıların en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleridir' dedi.

İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NEREDE

ABD Başkonsolosluğu önünden Gazze halkını selamladıklarını belirten Mehmet Yaroğlu, 'Buradan o şerefli, o izzetli, cihadı ve şehadeti mektep edinmiş Gazze halkını ve İslami direnişi selamlıyoruz. Kardeşlerimiz, direnişin yiğit elleri üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar. Aileleri şehit oluyor, onlar direniş diyor. Evlatları şehit oluyor, onlar dava diyor, mukaddes toprak diyor. Bizler de Elhamdülillah burada toplandık. Onlarla aynı safta olduğumuzu, aynı vücudu, birer azaları olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Gazze halkı üzerine düşeni yapıyor. Işte İslam milleti olarak bizler bugün burada toplandık. Peki buradan soruyorum, İslam ülkelerinin yöneticileri nerede' diye konuştu.

HEPİMİZ MEHMETİZ, AKSA'YA DA, GAZZE'YE DE GİDERİZ

AGD İstanbul Şube Başkanı Yaroğlu, kendisini dinleyen kalabalıkla birlikte 'Mehmetçik Gazze'ye' şeklinde slogan atarak 'Bizler bu sloganı atınca diyorlar ki; 'Ya işte bunlar da ülkeye göç eden mülteciler var, onlara bu sloganı attırıyorlar. Onlar bizim Mehmet'imizin halinden ne bilir' Bakın, bu topluluğa iyi bakın. Burada bu sloganı Mehmetler atıyor. Hepimiz Mehmetiz, Aksa'ya da, Gazze'ye de gideriz. Yeter ki yöneticilerimiz bize bir yol açsın' şeklinde konuştu.

MÜCAHİT ERBAKAN'IN EVLATLARINI, TALEBELERİNİ SİNDİREMEZSİNİZ

Mehmet Yaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü

Buradan, bizi o camlardan izleyen, bizim Mehmetlerimizin ardına saklanarak bizi izleyen o müstekbir ordularına, o Amerikan conilerine sesleniyorum. Ey Amerika sakın unutmayın; herkesi sindirebilirsiniz, iş birlikliçileriniz eliyle İslam ülkelerini dizayn etmeye çalışabilirsiniz, ancak mücahit Erbakan'ın evlatlarını, talebelerini sindiremezsiniz, dönüştüremezsiniz. Sanıyorlar ki, mücahit Erbakan sloganını, hocamıza olan vefamızdan, aidiyetimizden atıyoruz. Kardeşlerim emin olun, mücahit Erbakan demek, mücahit Erbakan sloganı, siyonizmin ve Amerika'nın bağrına saplanmış bir hançerdir.?