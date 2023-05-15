İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırılarında Pek Çok Bina Yerle Bir Oldu

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in geçen hafta Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 üst düzey Filistin İslami Cihat liderinin ölmesi beş gün süren çatışmaların başlamasına neden olmuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde oturan çocuklar, 14 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in geçen hafta Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 üst düzey Filistin İslami Cihat liderinin ölmesi beş gün süren çatışmaların başlamasına neden olmuştu.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail çatışmalar sırasında yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek en az 33 Filistinlinin ölümüne, 150'den fazlasının yaralanmasına neden oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde oturan çocuklar, 14 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazını kontrol eden insanlar, 14 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazını kontrol eden insanlar, 14 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasına düzenlenen hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde oturan çocuklar, 14 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)