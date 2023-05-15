İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırılarında Pek Çok Bina Yerle Bir Oldu
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GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in geçen hafta Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 üst düzey Filistin İslami Cihat liderinin ölmesi beş gün süren çatışmaların başlamasına neden olmuştu.
GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in geçen hafta Salı günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 üst düzey Filistin İslami Cihat liderinin ölmesi beş gün süren çatışmaların başlamasına neden olmuştu.
Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail çatışmalar sırasında yüzlerce hava saldırısı düzenleyerek en az 33 Filistinlinin ölümüne, 150'den fazlasının yaralanmasına neden oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel