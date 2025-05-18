İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları 106 Filistinlinin Ölümüne Sebep Oldu

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları 106 Filistinlinin Ölümüne Sebep Oldu
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İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında son 24 saatte 106 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin ardından yeniden başlatılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 131'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 106 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, AA muhabirine, Gazze'nin birçok bölgesine İsrail'in yoğun hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 106 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktaran Burş, son 24 saatteki saldırılarda ölenlerin sayısının ise 153'e yükseldiğini kaydetti.

Burş, Filistinlilerin evlerini hedef alan İsrail'in gece saatlerinden başlayarak sabah saatlerine kadar "katliam" yaptığını vurguladı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 53 bin 272 Filistinli yaşamını yitirdi, 120 bin 673 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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