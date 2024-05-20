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İsrail'in Gazze'ye yardım ve tıbbi malzeme geçişini engellemesi insani krizi derinleştiriyor

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, kapattığı sınır kapılarından çok az sayıda insani ve tıbbi yardımın geçişine izin veriyor. Gazze'de ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanırken, binlerce Filistinli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar ise aşırılıkçıların hedefi haline geliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını 14 gündür kapalı tutması nedeniyle insani krizin boyutu giderek derinleşiyor.

İsrail, kapattığı sınır kapılarından çok az sayıda insani ve tıbbi yardımın geçişine izin veriyor.

Basındaki haberlere göre, iki sınır kapısının kapatıldığı dönemde, İsrail güçleri, 3 binden fazla yardım tırının Gazze Şeridi'ne girişini engelledi. İsrail, 700'e yakın hasta ve yaralının tedavi için kuşatma altındaki Gazze Şeridi dışına çıkmasına müsaade etmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 227 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çok ciddi şekilde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye giden tırları engelliyor, içindeki yardımları yağmalıyor.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı durumda.

İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.

İsrail'in, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde acil hizmetler, cerrahi operasyonlar ve çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksiklik yaşanıyor.

Dünya Gıda Programı, dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kıtlığı önlemek için yardıma "güvenli ve sürdürülebilir" erişim ihtiyacını vurgulamış ancak İsrail'in tehcir politikası ve tahliye kararlarının bunu engellediğini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de "Gazze Şeridi'nde temel ilaç ve yakıt tedarikinin çok düşük olduğunu ve güvenlik kısıtlamaları nedeniyle hareketin sınırlı olduğunu" bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kara geçişlerinin açılmaması ve buralara güvenli erişim sağlanamamasının, Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani koşulların devam edeceğine işaret ettiği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, 5 Mayıs'ta da Gazze'den Kerem Ebu Salim yönüne atılan roketler nedeniyle sınır kapısının Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 35 bin 562 kişi öldü, 79 bin 652 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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