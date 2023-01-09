İsrail'in Gazze'ye tıbbi ekipman girişini engellemesi ambulans konvoyuyla protesto edildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir yıldan uzun süredir bölgeye tıbbi ekipman girişine izin vermemesini protesto etmek için ambulanslarla gösteri düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir yıldan uzun süredir bölgeye tıbbi ekipman girişine izin vermemesini protesto etmek için ambulanslarla gösteri düzenledi.

Protesto için oluşturulan konvoyda, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce " Gazze'deki hastaların yüzde 50'si tedavi hakkından mahrum" ve " Gazze'deki hastaların tedavi hakkından mahrum edilmesi uluslararası insancıl hukuka göre suçtur" yazılı dövizlerin bulunduğu onlarca ambulans yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin kuzeyinden başlayarak doğusuna kadar seyreden konvoylu gösterinin sonunda, sağlık sektörünün tıbbi cihaz sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in 394 gündür Gazze'ye tıbbi cihaz girişine izin vermediğini ve bu durumun hastaların sıkıntılarını ikiye katladığını belirtti.

Kudra, İsrail'in, girişimsel kateterizasyon cihazları, ameliyathanelerde kemiklerin durumunun teşhis edilmesine olanak tanıyan 4 mobil röntgen cihazı, 3 dijital röntgen cihazı ve yoğun bakımdaki hastaların durumlarının teşhisinde kullanılacak bir mobil tomografi cihazının Gazze'ye girişine izin vermediğini dile getirdi.

"İsrail Gazze'deki hastaların tedavi hakkını ellerinden alıyor"

Tümör ve kalp hastaları, beyin kanaması geçirenler, komplike kırıkları olanlar ve yoğun bakımdakiler başta olmak üzere Gazze'deki hastaların tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle sağlıklarının risk altında olduğunu vurgulayan Kudra, şunları ifade etti:

"İsrail, tıbbi cihaz ve yedek parça girişini ağırdan alarak kasıtlı olarak Gazze'deki hastalara zarar veriyor ve onların tedavi hakkını ellerinden alıyor."

Kudra, ilgili kurumlara, gerekli tıbbi cihazların Gazze'ye girişine izin vermesi ve hastaların kurtarılması için İsrail'e doğrudan baskı uygulama çağrısı yaptı.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor.

Gazze Şeridi'nden pek çok Filistinli, bölgedeki kısıtlı sağlık imkanları nedeniyle Doğu Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'deki hastanelerde tedavi görmek zorunda kalıyor.