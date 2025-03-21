İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 8 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 8 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları kuzeydeki Gazze kentine bağlı Tuffah Mahallesi'nde bir daireyi hedef aldı. Saldırıda 6 çocuk hayatını kaybetti, bazı Filistinliler yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki El-Muğraka köyünde ise bir grup Filistinli keşif uçağından atılan füzeyle hedef alındı. Saldırıda bazıları ağır olmak üzere çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrailli bir keskin nişancının aynı köyde açtığı ateş sonucu engelli bir genç de yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira'da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir eve topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ise bir anne ile kızı yaşamını yitirdi.