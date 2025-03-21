Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da rekor düşüş
MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

"Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin"

İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 8 Filistinli Yaşamını Yitirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda, 6'sı çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 8 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları kuzeydeki Gazze kentine bağlı Tuffah Mahallesi'nde bir daireyi hedef aldı. Saldırıda 6 çocuk hayatını kaybetti, bazı Filistinliler yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki El-Muğraka köyünde ise bir grup Filistinli keşif uçağından atılan füzeyle hedef alındı. Saldırıda bazıları ağır olmak üzere çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrailli bir keskin nişancının aynı köyde açtığı ateş sonucu engelli bir genç de yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira'da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir eve topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ise bir anne ile kızı yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title