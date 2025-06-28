İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 40 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda en az 40 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. Olaylar, yardım dağıtım merkezlerinin yakınında meydana geldi ve uluslararası tepkilere yol açtı.

GAZZE, 28 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın kuzeyinde yer alan ABD'nin desteklediği bir yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bekleyen binlerce sivile ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi sağlık görevlileri, söz konusu saldırıda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında durumu ciddi olan onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Nuseyrat'taki El-Avde Hastanesi'nin açıklamasına göre İsrail ordusunun Gazze'nin iç kesiminde bekleyen insanlara ateş açması sonucu da 1 Filistinli yaşamını yitirirken, 39 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal da İsrail hava saldırıları ve bombardımanları nedeniyle Gazze genelinde en az 32 kişinin öldüğünü belirtti.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan Hamas, cuma günü Birleşmiş Milletler'i, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ABD'nin desteklediği yardım dağıtım merkezleri yakınındaki Filistinlileri öldürmesini araştırmak için uluslararası bir komite kurmaya çağırdı.

Söz konusu saldırıları "açık bir suç ve İsrail ve liderlerinin vahşetinin bir başka kanıtı" olarak nitelendiren Hamas, BM ve uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından yürütülen yardım dağıtımının yeniden başlatılmasını talep etti.

Son haftalarda 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yiyecek yardımı bekleyen Filistinlilerin hedef alınması uluslararası çapta geniş tepki çekti.

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'deki askeri operasyonlarını yeniden başlatmıştı. Gazze'deki sağlık yetkilerinin cuma günü açıkladığı verilere göre İsrail'in yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 6.008 Filistinli hayatını kaybetti, 20.591 kişi ise yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 56.331'e, yaralı sayısı ise 132.632'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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