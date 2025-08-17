İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 32 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda peşpeşe gerçekleşen hedefli bombardımanlar sonucunda 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda hastane bahçesinde ve insani yardım bekleyenlerin bulunduğu bölgelerde sivillerin hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si hastane bahçesinde, 15'i insani yardım bekleyenlerden olmak üzere 32 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesi yakınlarında insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında sivillerin toplandığı alanın hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.

Deyr Belah'ın batısındaki Bassa bölgesinde sivillerin toplandığı alan İHA'yla bombalandı, 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampında evi bombalanan 1 Filistinli de yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyini hedef alan saldırılar

İsrail ordusu, Refah'ın batısında, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Refah kentinde ise yardım bekleyenlere ateş açılarak düzenlenen saldırılarda 13 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
