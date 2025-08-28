İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Nezle bölgesindeki Halime es-Saadiyye Okulu çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Kentteki Rimal Mahallesi'ne düzenlenen İHA saldırısında bir Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra açılan ateşte bir kadın ve çocuğu öldü.

Güneydeki yardım dağıtım merkezleri çevresinde 6 Filistinli İsrail ordusunun ateşiyle hayatını kaybetti.

Refah'ta yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 3 kişi daha öldü, çok sayıda kişi yaralandı.