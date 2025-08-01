İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli hedeflere düzenlediği saldırılarda toplam 17 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırılar, sivillerin yaşadığı alanları ve insani yardım bekleyen kişileri hedef aldı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef alan saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusun ait insansız hava aracının Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mevasi'de İsrail ordusunun başka bir çadırı hedef alması nedeniyle Filistinli bir kadın hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneyinde İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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